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  • «РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 18:20
РБ Лейпциг
09.02.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Паули
16' Б. Шешко 35' Х. Симонс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
17
Скотт Бэнкс
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
17
Баку
21
Айдара
44
Кампль
7
Нуса
7
Симонс
30
Шешко
3-3-2-1-1
22
Васили
4
Немет
6
Сэндс
44
ван дер Хейден
6
Валь
11
Бухалфа
29
Треу
36
Ирвин
8
Смит
7
Вайсхаупт
19
Эггештайн
44
Кампль
3
Битшиабу
3
Битшиабу
44
Кампль
23
Люкеба
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Люкеба
2
Гертрейда
13
Зайвальд
13
Зайвальд
2
Гертрейда
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
17
Опенда
30
Шешко
11
Бухалфа
11
Саад
11
Саад
11
Бухалфа
7
Вайсхаупт
17
Бэнкс
17
Бэнкс
7
Вайсхаупт
44
ван дер Хейден
25
Дзвигала
25
Дзвигала
44
ван дер Хейден
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча РБ Лейпциг - Санкт-Паули
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
8
Офсайды
2
3
Количество передач
569
440
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Санкт-Паули», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»

«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули РБ Лейпциг
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