09.02.2025, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-2-2-2-1
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
17
Баку
21
Айдара
44
Кампль
7
Нуса
7
Симонс
30
Шешко
3-3-2-1-1
22
Васили
4
Немет
6
Сэндс
44
ван дер Хейден
6
Валь
11
Бухалфа
29
Треу
36
Ирвин
8
Смит
7
Вайсхаупт
19
Эггештайн
44
Кампль
3
Битшиабу
3
Битшиабу
44
Кампль
23
Люкеба
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Люкеба
2
Гертрейда
13
Зайвальд
13
Зайвальд
2
Гертрейда
7
Нуса
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
17
Опенда
30
Шешко
11
Бухалфа
11
Саад
11
Саад
11
Бухалфа
7
Вайсхаупт
17
Бэнкс
17
Бэнкс
7
Вайсхаупт
44
ван дер Хейден
25
Дзвигала
25
Дзвигала
44
ван дер Хейден
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча РБ Лейпциг - Санкт-Паули
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
8
Офсайды
2
3
Количество передач
569
440
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Санкт-Паули», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»