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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Эспаньола», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:30 по московскому времени.