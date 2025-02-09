09.02.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-2-2-1
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
6
Элустондо
16
Лопес
2
Арамбуру
24
Сучич
36
Субименди
15
Марин
23
Бекер
9
Оскарссон
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
15
Кумбула
20
Калеро
33
Крал
8
Экспозито
10
Лосано
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
15
Марин
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Марин
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
23
Бекер
14
Кубо
14
Кубо
23
Бекер
24
Сучич
10
Мендес
10
Мендес
24
Сучич
9
Фернандес
23
Техеро
23
Техеро
9
Фернандес
18
Агуадо
18
Агуадо
Агуадо
26
Бауса
26
Бауса
Агуадо
23
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Рока
20
Калеро
9
Чеддира
9
Чеддира
20
Калеро
8
Экспозито
9
Велис
9
Велис
8
Экспозито
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эспаньол
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
3
Хон Бальда
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
3
Хон Бальда
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
30
Поль Тристан
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
32
Хосе Анхель Лопес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Реал Сосьедад - Эспаньол
1
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
17
Офсайды
0
3
Количество передач
554
244
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Эспаньола», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»