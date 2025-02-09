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  • «Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 17:05
Валенсия
09.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
30' К. Москера 41' М. Дьякаби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
4
Дьякаби
3
Москера
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
23
Саэнс
22
Настасич
3
Баришич
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Крус
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4
Дьякаби
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
4
Дьякаби
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
16
Лопес
24
Хайме
24
Хайме
16
Лопес
8
Алмейда
21
Перес
21
Перес
8
Алмейда
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
3
Баришич
2
Альтимира
2
Альтимира
3
Баришич
13
Тапиа
14
Родригес
14
Родригес
13
Тапиа
5
Брашанац
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
5
Брашанац
19
Крус
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Крус
24
де ла Фуэнте
11
Дюк
11
Дюк
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Валенсия - Леганес
1
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
361
475
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Леганес», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Леганес»

«Валенсия» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Валенсия
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