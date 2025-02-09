09.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
4
Дьякаби
3
Москера
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
23
Саэнс
22
Настасич
3
Баришич
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Крус
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4
Дьякаби
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
4
Дьякаби
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
16
Лопес
24
Хайме
24
Хайме
16
Лопес
8
Алмейда
21
Перес
21
Перес
8
Алмейда
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
3
Баришич
2
Альтимира
2
Альтимира
3
Баришич
13
Тапиа
14
Родригес
14
Родригес
13
Тапиа
5
Брашанац
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
5
Брашанац
19
Крус
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Крус
24
де ла Фуэнте
11
Дюк
11
Дюк
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Валенсия - Леганес
1
1
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
361
475
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Леганес», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»