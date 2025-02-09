09.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
3-1-2-2-2
1
Пицциньякко
4
Иццо
24
Паласиос
5
Лекович
82
Урбански
42
Бьянко
70
26
Чиурриа
13
Перейра
35
Ганвула
47
Мота
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
11
Исаксен
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
11
Исаксен
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
22
Диа
9
Педро
9
Педро
22
Диа
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
82
Урбански
8
Кастровилли
8
Кастровилли
82
Урбански
26
Чиурриа
8
Сенси
8
Сенси
26
Чиурриа
42
Бьянко
18
Дзероли
18
Дзероли
42
Бьянко
47
Мота
19
Виньято
19
Виньято
47
Мота
Остались в запасе
Лацио
Монца
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
12
Andrea Vailati
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Лацио - Монца
1
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
565
365
Сейвы
0
4
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.87
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Монцы», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»