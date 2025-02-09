09.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-2-1-3
1
Сивера
3
Санчес
24
Диарра
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
7
Висенте
19
Кике
11
Мартинес
77
Мартин
3-4-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
15
Альдрете
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
7
Хуанми
6
Гевара
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Гевара
77
Мартин
16
Кабанес
16
Кабанес
77
Мартин
3
Санчес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
3
Санчес
24
Бернат
17
Кейта
17
Кейта
24
Бернат
7
Хуанми
30
Родригес
30
Родригес
7
Хуанми
21
Уче
9
Майорал
9
Майорал
21
Уче
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
13
Адриан Родригес
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
2
7
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
16
Офсайды
3
2
Количество передач
435
223
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
50
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Хетафе», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»