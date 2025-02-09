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  • «Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 14:50
Алавес
09.02.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
44' М. Арамбарри (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
(К) ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
11
Коба да Коста
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-1-3
1
Сивера
3
Санчес
24
Диарра
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
6
Гевара
7
Висенте
19
Кике
11
Мартинес
77
Мартин
3-4-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
2
Джене
15
Альдрете
2
Иглесиас
11
Террац
21
Уче
24
Бернат
8
Арамбарри
7
Хуанми
6
Гевара
18
Гуриди
18
Гуриди
6
Гевара
77
Мартин
16
Кабанес
16
Кабанес
77
Мартин
3
Санчес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
3
Санчес
24
Бернат
17
Кейта
17
Кейта
24
Бернат
7
Хуанми
30
Родригес
30
Родригес
7
Хуанми
21
Уче
9
Майорал
9
Майорал
21
Уче
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
13
Адриан Родригес
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Коба да Коста
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
2
7
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
16
Офсайды
3
2
Количество передач
435
223
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
50
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Хетафе», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Хетафе»

«Алавес» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Алавес
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