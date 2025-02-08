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  • «Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Атлетик
08.02.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Смотреть трансляцию
Жирона
42' О. Сансет (П)
45+1' О. Сансет
79' О. Сансет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
32
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
23
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
15
Хуанпе
(К) ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
18
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
20
Брайан Хиль
ЛВ
8
Виктор Цыганков
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Peio Canales
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
21
Maroan Sannadi
ЦФ
43
Endika Buján
ЦФ
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
25
Vladyslav Krapyvtsov
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Джон Солис
ЦП
27
Габриэль Мисехуи
АП
10
Ясер Асприлья
АП
24
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
32
Бойро
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
24
Прадос
23
Хаурегисар
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
12
Гурусета
3-1-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
15
Хуанпе
3
Гутьеррес
18
Крейчи
6
ван де Бек
21
Эррера
8
Цыганков
23
Мартин
20
Хиль
9
Руис
32
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
32
Бойро
24
Прадос
6
Весга
6
Весга
24
Прадос
7
Беренгер
28
28
7
Беренгер
12
Гурусета
21
21
12
Гурусета
8
Сансет
43
43
8
Сансет
3
Гутьеррес
17
Блинд
17
Блинд
3
Гутьеррес
23
Мартин
22
Солис
22
Солис
23
Мартин
20
Хиль
27
Мисехуи
27
Мисехуи
20
Хиль
8
Цыганков
10
Асприлья
10
Асприлья
8
Цыганков
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Атлетик
Жирона
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Унаи Гомес
АП
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Хуан Карлос
ВР
25
Vladyslav Krapyvtsov
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Порту
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Унаи Гомес
АП
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Vladyslav Krapyvtsov
ВР
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
14
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Порту
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетик - Жирона
4
Всего ударов по воротам
23
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
7
12
Офсайды
0
2
Количество передач
391
520
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.56
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Жироны», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Жирона»

«Атлетик» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»

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08.02.2025 17:05
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