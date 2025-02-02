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  • «Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Осасуна
02.02.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Реал Сосьедад
34' А. Будимир
74' А. Будимир
90+4' О. Стейнн Оскарссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
(К) ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
12
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
19
Хон Арамбуру
ПЗ
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
4
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
32
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
18
Икер Муньос
ОП
8
Пабло Ибаньес
ЦП
19
Брайан Сарагоса
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
31
Jon Martin Vicente
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
28
Пабло Марин
АП
8
Арсен Захарян
АП
23
Брайс Мендес
ПВ
11
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
4-3-3
1
Ремиро
19
Арамбуру
21
Агер
5
Субельдия
12
Лопес
16
Оласагасти
4
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
6
Торро
18
Муньос
18
Муньос
6
Торро
14
Гарсия
19
Сарагоса
19
Сарагоса
14
Гарсия
3
Крус
16
Гомес
16
Гомес
3
Крус
11
Барха
23
Бретонес
23
Бретонес
11
Барха
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
5
Субельдия
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Субельдия
10
Оярсабаль
8
Захарян
8
Захарян
10
Оярсабаль
16
Оласагасти
23
Мендес
23
Мендес
16
Оласагасти
14
Кубо
11
Бекер
11
Бекер
14
Кубо
7
Барренечеа
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Барренечеа
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
32
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
8
Пабло Ибаньес
ЦП
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
31
Jon Martin Vicente
ЦЗ
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
28
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
32
Димитриос Стаматакис
ВР
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
8
Пабло Ибаньес
ЦП
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
31
Jon Martin Vicente
ЦЗ
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
28
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
3
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
319
531
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Реал Сосьедад», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Реал Сосьедад»

«Осасуна» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

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Источник: «Бомбардир»

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02.02.2025 19:20
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