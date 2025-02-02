02.02.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
2-2-3-3
70
Эгрибаят
34
Карлос
37
Шкриньяр
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
17
Шиманьски
70
Айдын
7
Джеко
21
Эн-Несири
22
Мерджан
3-5-1-1
13
4
Мокши
4
Акайдын
5
Хойер
8
Хаджиахметович
10
Олавоин
8
Акинтола
54
Пала
18
Геззаль
5
Папаниколау
9
Соу
18
Костич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Костич
22
Мерджан
94
Талиска
94
Талиска
22
Мерджан
4
Амрабат
10
Тадич
10
Тадич
4
Амрабат
34
Карлос
23
Тосун
23
Тосун
34
Карлос
5
Хойер
45
45
5
Хойер
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Иво Грбич
ВР
40
Canberk Yurdakul
ВР
95
Habil Özbakir
ЦЗ
50
Efe Gecim
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
40
Canberk Yurdakul
ВР
95
Habil Özbakir
ЦЗ
50
Efe Gecim
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
4
2
3
Всего ударов по воротам
35
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
18
Офсайды
2
0
Количество передач
542
288
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
19
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
26
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
4.3
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ризеспора», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ризеспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Fonbet»
Источник: «Бомбардир»