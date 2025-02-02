Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 17:50
Фенербахче
02.02.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Ризеспор
45+8' Э. Джеко (П) 79' Э. Джеко 89' Ю. Эн-Несири
6' А. Соу 13' А. Соу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Ризеспор
13
Иво Грбич
ВР
40
Canberk Yurdakul
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
50
Efe Gecim
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
2-2-3-3
70
Эгрибаят
34
Карлос
37
Шкриньяр
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
17
Шиманьски
70
Айдын
7
Джеко
21
Эн-Несири
22
Мерджан
3-5-1-1
13
4
Мокши
4
Акайдын
5
Хойер
8
Хаджиахметович
10
Олавоин
8
Акинтола
54
Пала
18
Геззаль
5
Папаниколау
9
Соу
18
Костич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Костич
22
Мерджан
94
Талиска
94
Талиска
22
Мерджан
4
Амрабат
10
Тадич
10
Тадич
4
Амрабат
34
Карлос
23
Тосун
23
Тосун
34
Карлос
5
Хойер
45
45
5
Хойер
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
Остались в запасе
Фенербахче
Ризеспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Иво Грбич
ВР
40
Canberk Yurdakul
ВР
95
Habil Özbakir
ЦЗ
50
Efe Gecim
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
40
Canberk Yurdakul
ВР
95
Habil Özbakir
ЦЗ
50
Efe Gecim
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Ризеспор
4
2
3
Всего ударов по воротам
35
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
18
Офсайды
2
0
Количество передач
542
288
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
19
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
26
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
4.3
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Ризеспора», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Ризеспор»

«Фенербахче» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Ризеспор Фенербахче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+