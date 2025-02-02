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  • «Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 17:05
Валенсия
02.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
44' Л. Риоха 68' Х. Гуэрра
65' П. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-3-3
13
Гуаита
20
Родригес
23
Домингес
15
Старфельт
5
Каррейра
19
Сведберг
6
Мориба
8
Бельтран
10
Серви
11
Дуран
7
Иглесиас
20
Фулкье
4
Дьякаби
4
Дьякаби
20
Фулкье
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
7
Иглесиас
7
Гонсалес
7
Гонсалес
7
Иглесиас
23
Домингес
28
Лопес
28
Лопес
23
Домингес
10
Серви
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Серви
19
Сведберг
14
Лосада
14
Лосада
19
Сведберг
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
17
Офсайды
2
2
Количество передач
448
519
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Сельты», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Сельта»

«Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Валенсия
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