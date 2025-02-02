02.02.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-3-3
13
Гуаита
20
Родригес
23
Домингес
15
Старфельт
5
Каррейра
19
Сведберг
6
Мориба
8
Бельтран
10
Серви
11
Дуран
7
Иглесиас
20
Фулкье
4
Дьякаби
4
Дьякаби
20
Фулкье
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
7
Иглесиас
7
Гонсалес
7
Гонсалес
7
Иглесиас
23
Домингес
28
Лопес
28
Лопес
23
Домингес
10
Серви
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Серви
19
Сведберг
14
Лосада
14
Лосада
19
Сведберг
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
20
Martin Conde
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
17
Офсайды
2
2
Количество передач
448
519
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Сельты», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»