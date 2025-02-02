02.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
3-2-1-3-1
16
Ресте
6
Канвот
50
Акдаг
3
МакКензи
17
Суасо
12
Каманци
23
Кассерес
34
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
9
Магри
3-3-1-3
1
Булка
3
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
92
Клосс
7
Сантамария
2
Абди
6
Будауи
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
12
Каманци
22
Мессали
22
Мессали
12
Каманци
6
Канвот
44
Зулиани
44
Зулиани
6
Канвот
50
Акдаг
8
Зайц
8
Зайц
50
Акдаг
34
Гбоу
80
Бабика
80
Бабика
34
Гбоу
9
Магри
7
Кинг
7
Кинг
9
Магри
2
Абди
15
Бомбито
15
Бомбито
2
Абди
92
Клосс
33
Менди
33
Менди
92
Клосс
29
Гессан
10
Диоп
10
Диоп
29
Гессан
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
50
Чо
14
Мукоко
14
Мукоко
50
Чо
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
28
Матис Сака
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
28
Матис Сака
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Тулуза - Ницца
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
20
20
Количество передач
491
435
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ниццы», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettеry».
Источник: «Бомбардир»