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  • «Тулуза» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Тулуза» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 15:50
Тулуза
02.02.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
85' М. МакКензи
18' Г. Лаборд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Ресте
6
Канвот
50
Акдаг
3
МакКензи
17
Суасо
12
Каманци
23
Кассерес
34
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
9
Магри
3-3-1-3
1
Булка
3
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
92
Клосс
7
Сантамария
2
Абди
6
Будауи
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
12
Каманци
22
Мессали
22
Мессали
12
Каманци
6
Канвот
44
Зулиани
44
Зулиани
6
Канвот
50
Акдаг
8
Зайц
8
Зайц
50
Акдаг
34
Гбоу
80
Бабика
80
Бабика
34
Гбоу
9
Магри
7
Кинг
7
Кинг
9
Магри
2
Абди
15
Бомбито
15
Бомбито
2
Абди
92
Клосс
33
Менди
33
Менди
92
Клосс
29
Гессан
10
Диоп
10
Диоп
29
Гессан
9
Лаборд
26
Буанани
26
Буанани
9
Лаборд
50
Чо
14
Мукоко
14
Мукоко
50
Чо
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
28
Матис Сака
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
28
Матис Сака
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Тулуза - Ницца
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
20
20
Количество передач
491
435
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Ниццы», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Ницца»

«Тулуза» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Тулуза
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