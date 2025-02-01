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  • «Штутгарт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Штутгарт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 16:20
Штутгарт
01.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
49' Н. Эльведи (АГ)
25' Н. Н'Гуму 81' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
(К) ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Niklas Swider
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Нюбель
20
Стержиу
24
Руо
2
Аль-Дахил
3
Хендрикс
6
Штиллер
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
27
Вольтемаде
9
Демирович
18
Левелинг
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
11
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
2
Аль-Дахил
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
2
Аль-Дахил
20
Мийо
14
Кайтель
14
Кайтель
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
32
Ридер
32
Ридер
7
Брун-Ларсен
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
11
Н'Гуму
25
Нец
25
Нец
11
Н'Гуму
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
7
Штегер
5
Фридрих
5
Фридрих
7
Штегер
25
Хак
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Хак
11
Кляйнденст
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Йонас Омлин
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Niklas Swider
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Niklas Swider
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
11
11
Офсайды
5
2
Количество передач
529
463
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Боруссии» М, 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Боруссия» М

«Штутгарт» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Штутгарт
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