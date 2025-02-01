01.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-1-1-3
1
Нюбель
20
Стержиу
24
Руо
2
Аль-Дахил
3
Хендрикс
6
Штиллер
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
27
Вольтемаде
9
Демирович
18
Левелинг
4-1-1-3-1
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
11
Н'Гуму
7
Штегер
25
Хак
11
Кляйнденст
2
Аль-Дахил
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
2
Аль-Дахил
20
Мийо
14
Кайтель
14
Кайтель
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
32
Ридер
32
Ридер
7
Брун-Ларсен
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
11
Н'Гуму
25
Нец
25
Нец
11
Н'Гуму
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
7
Штегер
5
Фридрих
5
Фридрих
7
Штегер
25
Хак
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Хак
11
Кляйнденст
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия М
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Йонас Омлин
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Niklas Swider
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Стефан Дрляча
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
10
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Niklas Swider
ЦП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Штутгарт - Боруссия М
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
11
11
Офсайды
5
2
Количество передач
529
463
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Боруссии» М, 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»