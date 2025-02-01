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  • «Монца» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

«Монца» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

1 февраля 2025, 15:50
Монца
01.02.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Верона
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Патрик Чиурриа
(К) ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
(К) ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Турати
77
Кирьякопулос
5
Лекович
24
Паласиос
4
Иццо
82
Урбански
8
Сенси
13
Перейра
19
Виньято
26
Чиурриа
47
Мота
4-1-1-1-3
96
Монтипо
42
Коппола
24
Данильюк
87
Гиларди
6
Брадарич
21
Белахьян
8
Сердар
38
Чачуа
9
Сарр
25
Москера
10
Суслов
80
Турати
1
Пицциньякко
1
Пицциньякко
80
Турати
8
Сенси
8
Кастровилли
8
Кастровилли
8
Сенси
19
Виньято
37
Петанья
37
Петанья
19
Виньято
24
Паласиос
24
Марич
24
Марич
24
Паласиос
6
Брадарич
88
Лазович
88
Лазович
6
Брадарич
8
Сердар
19
Ниасс
19
Ниасс
8
Сердар
Роша Ливраменто
72
Аджайи
72
Аджайи
Роша Ливраменто
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Монца
Верона
69
Andrea Mazza
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Монца - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
24
Количество передач
516
275
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Вероны», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Верона»

«Монца» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Верона Монца
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