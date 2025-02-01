Составы команд
Монца
Монца
Верона
4-1-1-3-1
80
Турати
77
Кирьякопулос
5
Лекович
24
Паласиос
4
Иццо
82
Урбански
8
Сенси
13
Перейра
19
Виньято
26
Чиурриа
47
Мота
4-1-1-1-3
96
Монтипо
42
Коппола
24
Данильюк
87
Гиларди
6
Брадарич
21
Белахьян
8
Сердар
38
Чачуа
9
Сарр
25
Москера
10
Суслов
80
Турати
1
Пицциньякко
1
Пицциньякко
80
Турати
8
Сенси
8
Кастровилли
8
Кастровилли
8
Сенси
19
Виньято
37
Петанья
37
Петанья
19
Виньято
24
Паласиос
24
Марич
24
Марич
24
Паласиос
6
Брадарич
88
Лазович
88
Лазович
6
Брадарич
8
Сердар
19
Ниасс
19
Ниасс
8
Сердар
Роша Ливраменто
72
Аджайи
72
Аджайи
Роша Ливраменто
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Монца
Верона
69
Andrea Mazza
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
2
Андреа Карбони
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Монца - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
24
Количество передач
516
275
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Вероны», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»