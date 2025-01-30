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  • «Твенте» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

«Твенте» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

30 января 2025, 21:50
Твенте
30.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
76' Д. Ротс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Твенте
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
44
Fahri Ay
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
4-1-3-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
14
Лагербилке
28
ван Рой
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
47
Лтайеф
3-3-1-3
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
7
Мучи
9
Иммобиле
47
Лтайеф
5
Куйперс
5
Куйперс
47
Лтайеф
11
Ротс
41
Бесселинк
41
Бесселинк
11
Ротс
14
Стейн
6
Киоло
6
Киоло
14
Стейн
14
Влап
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
14
Влап
27
Рафа
48
Учан
48
Учан
27
Рафа
7
Мучи
23
Мариу
23
Мариу
7
Мучи
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
9
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
9
Иммобиле
Остались в запасе
Твенте
Бешикташ
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
21
Sam Karssies
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
25
Веннегор оф Хесселинк Лукас
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
94
Гектуг Байтекин
ВР
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Твенте - Бешикташ
1
4
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
5
Нарушения
10
12
Офсайды
4
0
Количество передач
445
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Бешикташа», 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте» – «Бешикташ»

«Твенте» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бешикташ Твенте
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