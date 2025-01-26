Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-1-1-2-2
1
Симон
18
Бойро
3
Вивиан
5
Альварес
2
Горосабель
6
Весга
18
Хаурегисар
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
2
Альтимира
55
Гонсалес
22
Настасич
19
Розье
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
19
Крус
19
Раба
24
де ла Фуэнте
18
Бойро
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Бойро
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
18
Хаурегисар
46
Гомес
46
Гомес
18
Хаурегисар
6
Весга
22
Серрано
22
Серрано
6
Весга
5
Брашанац
14
Чикко
14
Чикко
5
Брашанац
19
Раба
14
Родригес
14
Родригес
19
Раба
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Атлетик
Леганес
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Икер Бачильер
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Атлетик - Леганес
1
1
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
16
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
1
Количество передач
528
268
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Леганеса», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»