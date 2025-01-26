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  • «Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 17:05
Реал Сосьедад
26.01.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
0 : 3
Завершен
Хетафе
72' К. Уче 74' К. Перес 85' К. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
16
Пачеко
17
Гомес
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
36
Субименди
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
14
Кубо
3-3-1-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
11
да Коста
91
Йылдырым
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
8
Оласагасти
15
Марин
15
Марин
8
Оласагасти
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
8
Турриэнтес
10
Мендес
10
Мендес
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
15
Альдрете
25
Беррокаль
25
Беррокаль
15
Альдрете
20
Сола
23
Перес
23
Перес
20
Сола
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
3
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
359
280
Сейвы
1
4
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Хетафе», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе»

«Реал Сосьедад» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Реал Сосьедад
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