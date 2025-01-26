26.01.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-3-2
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
16
Пачеко
17
Гомес
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
36
Субименди
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
14
Кубо
3-3-1-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Джене
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
11
да Коста
91
Йылдырым
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
8
Оласагасти
15
Марин
15
Марин
8
Оласагасти
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
8
Турриэнтес
10
Мендес
10
Мендес
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
15
Альдрете
25
Беррокаль
25
Беррокаль
15
Альдрете
20
Сола
23
Перес
23
Перес
20
Сола
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Luca Löhr
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
17
Абдулайе Кейта
ЛВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
3
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
2
Количество передач
359
280
Сейвы
1
4
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Хетафе», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»