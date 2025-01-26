Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Антальяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Антальяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 14:50
Антальяспор
26.01.2025, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
85' Э. Ракип
79' Рафа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
12
Кенан Пирич
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
81
Брайан Самудио
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Пирич
77
Вурал
5
Эзтюрк
89
Сары
7
Балчи
18
Калузиньски
6
Ракип
22
ван де Стрек
12
Дженепо
81
Самудио
8
Ларссон
3-4-1-2
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
90
Кылыксой
5
Эзтюрк
2
Талиссон
2
Талиссон
5
Эзтюрк
12
Дженепо
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Дженепо
7
Рашица
23
Мариу
23
Мариу
7
Рашица
53
Топджу
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
53
Топджу
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
90
Кылыксой
9
Иммобиле
9
Иммобиле
90
Кылыксой
21
Окслэд-Чемберлен
7
Мучи
7
Мучи
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
9
Офсайды
1
4
Количество передач
411
452
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Бешикташа», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор»«Бешикташ»

«Антальяспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Антальяспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
19
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+