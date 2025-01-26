26.01.2025, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Антальяспор
Антальяспор
4-1-2-2-1
12
Пирич
77
Вурал
5
Эзтюрк
89
Сары
7
Балчи
18
Калузиньски
6
Ракип
22
ван де Стрек
12
Дженепо
81
Самудио
8
Ларссон
3-4-1-2
34
Гюнок
2
Удуохай
53
Топджу
26
Масуаку
73
Мусрати
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
22
Свенссон
7
Рашица
27
Рафа
90
Кылыксой
5
Эзтюрк
2
Талиссон
2
Талиссон
5
Эзтюрк
12
Дженепо
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Дженепо
7
Рашица
23
Мариу
23
Мариу
7
Рашица
53
Топджу
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
53
Топджу
22
Свенссон
6
Булут
6
Булут
22
Свенссон
90
Кылыксой
9
Иммобиле
9
Иммобиле
90
Кылыксой
21
Окслэд-Чемберлен
7
Мучи
7
Мучи
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
14
Жан Онана
ОП
48
Салих Учан
ЦП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
9
Офсайды
1
4
Количество передач
411
452
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Бешикташа», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Бешикташ»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»