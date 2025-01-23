23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-1-2
35
Мандас
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
11
Кастелланос
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
21
Агер
3
Муньос
36
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
10
Мендес
10
Оярсабаль
23
Бекер
17
Тавареш
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
17
Тавареш
11
Кастелланос
9
Педро
9
Педро
11
Кастелланос
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
22
Диа
17
17
22
Диа
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
10
Мендес
16
Лопес
16
Лопес
10
Мендес
36
Субименди
6
Элустондо
6
Элустондо
36
Субименди
21
Агер
16
Пачеко
16
Пачеко
21
Агер
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
Остались в запасе
Лацио
Реал Сосьедад
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
63
Matteo Zazza
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
63
Matteo Zazza
ЦЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Лацио - Реал Сосьедад
2
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
6
Офсайды
1
0
Количество передач
836
237
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
69
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Реал Сосьедад», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»