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  • «Лацио» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Лацио» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 21:50
Лацио
23.01.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
3 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
5' М. Хила 32' М. Дзакканьи 34' В. Кастелланос
82' А. Барренечеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
63
Matteo Zazza
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
17
Mahamadou Balde
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Мандас
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
11
Кастелланос
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
21
Агер
3
Муньос
36
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
10
Мендес
10
Оярсабаль
23
Бекер
17
Тавареш
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
17
Тавареш
11
Кастелланос
9
Педро
9
Педро
11
Кастелланос
11
Исаксен
14
Нослин
14
Нослин
11
Исаксен
22
Диа
17
17
22
Диа
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
10
Мендес
16
Лопес
16
Лопес
10
Мендес
36
Субименди
6
Элустондо
6
Элустондо
36
Субименди
21
Агер
16
Пачеко
16
Пачеко
21
Агер
10
Оярсабаль
15
Марин
15
Марин
10
Оярсабаль
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
Остались в запасе
Лацио
Реал Сосьедад
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
63
Matteo Zazza
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
3
Filipe Bordon
ЦЗ
63
Matteo Zazza
ЦЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Лацио - Реал Сосьедад
2
1
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
6
Офсайды
1
0
Количество передач
836
237
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
69
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Реал Сосьедад», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Реал Сосьедад»

«Лацио» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Реал Сосьедад Лацио
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