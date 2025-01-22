22.01.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-3-3
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
10
Судаков
11
Кевин
4-2-3-1
40
Бизот
70
Лала
3
Ндиайе
6
Фернандес
5
Шардонне
8
Маньетти
95
Камара
17
Бальде
23
Думбия
28
Лаж
19
Ажорк
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
10
Судаков
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Педриньо
10
Зубков
10
Зубков
10
Педриньо
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
6
Фернандес
3
Кулибали
3
Кулибали
6
Фернандес
17
Бальде
7
Салах
7
Салах
17
Бальде
95
Камара
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
95
Камара
23
Думбия
21
Февр
21
Февр
23
Думбия
19
Ажорк
19
Сима
19
Сима
19
Ажорк
Остались в запасе
Шахтер
Брест
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Шахтер - Брест
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
11
Офсайды
2
0
Количество передач
450
497
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Бреста», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»