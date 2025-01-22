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  • «Шахтер» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

«Шахтер» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

22 января 2025, 19:35
Шахтер
22.01.2025, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Брест
18' Кевин 37' Г. Судаков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Александр Зубков
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
4-3-3
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
8
Крыськив
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
10
Судаков
11
Кевин
4-2-3-1
40
Бизот
70
Лала
3
Ндиайе
6
Фернандес
5
Шардонне
8
Маньетти
95
Камара
17
Бальде
23
Думбия
28
Лаж
19
Ажорк
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
10
Судаков
19
Бондаренко
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Педриньо
10
Зубков
10
Зубков
10
Педриньо
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
6
Фернандес
3
Кулибали
3
Кулибали
6
Фернандес
17
Бальде
7
Салах
7
Салах
17
Бальде
95
Камара
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
95
Камара
23
Думбия
21
Февр
21
Февр
23
Думбия
19
Ажорк
19
Сима
19
Сима
19
Ажорк
Остались в запасе
Шахтер
Брест
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
50
Ноа Джони
ВР
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Шахтер - Брест
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
11
Офсайды
2
0
Количество передач
450
497
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Бреста», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Брест»

«Шахтер» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брест Шахтер
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