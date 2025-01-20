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  • «Комо» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

«Комо» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

20 января 2025, 21:35
Комо
20.01.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 1
Завершен
Удинезе
5' А. Диао 44' Г. Стрефецца 78' Я. Бийол (АГ) 90' Н. Пас
50' М. Пайеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
11
Ассане Диао
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
70
Руй Модешту
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
13
Фелипе Джек
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Удинезе
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4-1-3-2
1
Бутез
18
Гольданига
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
13
Доссена
8
Какере
11
Диао
39
Фадера
7
Стрефецца
7
Да Кунья
10
Кутроне
4-1-2-1-2
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
11
Камара
8
Карлстрем
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
4
Санчес
70
Модешту
7
Стрефецца
13
Джек
13
Джек
7
Стрефецца
10
Кутроне
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
10
Кутроне
7
Да Кунья
21
Перроне
21
Перроне
7
Да Кунья
8
Какере
10
Пас
10
Пас
8
Какере
20
ван дер Бремпт
6
Йовине
6
Йовине
20
ван дер Бремпт
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
22
Пайеро
29
Атта
29
Атта
22
Пайеро
70
Модешту
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
70
Модешту
4
Санчес
20
Лукка
20
Лукка
4
Санчес
10
Товен
17
17
10
Товен
Остались в запасе
Комо
Удинезе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
71
Federico Chinetti
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
71
Federico Chinetti
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Комо - Удинезе
2
1
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
16
Офсайды
2
4
Количество передач
399
379
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Удинезе», 21-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Удинезе»

«Комо» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Комо
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