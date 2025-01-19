19.01.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3-2-1-2-1
1
Ремиро
21
Агер
16
Пачеко
6
Элустондо
17
Гомес
16
Лопес
36
Субименди
23
Бекер
10
Мендес
9
Оскарссон
8
Алмейда
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
16
Пачеко
8
Оласагасти
8
Оласагасти
16
Пачеко
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
16
Лопес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
16
Лопес
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
23
Бекер
14
Кубо
14
Кубо
23
Бекер
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
3
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
265
508
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Реал Сосьедада», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»