Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 21:50
Валенсия
19.01.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
26' У. Дуро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
3-2-1-2-1
1
Ремиро
21
Агер
16
Пачеко
6
Элустондо
17
Гомес
16
Лопес
36
Субименди
23
Бекер
10
Мендес
9
Оскарссон
8
Алмейда
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
16
Пачеко
8
Оласагасти
8
Оласагасти
16
Пачеко
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
16
Лопес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
16
Лопес
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
23
Бекер
14
Кубо
14
Кубо
23
Бекер
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
3
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
265
508
Сейвы
3
1
Точность передач %
68
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Реал Сосьедада», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Реал Сосьедад»

«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Валенсия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+