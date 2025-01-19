19.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3-3-1-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
2
Далот
20
Мэйну
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
2
Эступиньян
20
Балеба
26
Аяри
11
Минте
22
Митома
18
Уэлбек
9
Педро
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
20
Мэйну
17
Гарначо
17
Гарначо
20
Мэйну
3
Мазрауи
7
Антони
7
Антони
3
Мазрауи
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
2
Эступиньян
48
Лэмпти
48
Лэмпти
2
Эступиньян
20
Балеба
25
Гомес
25
Гомес
20
Балеба
11
Минте
7
Мач
7
Мач
11
Минте
9
Педро
10
Энкисо
10
Энкисо
9
Педро
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
3
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
3
Количество передач
451
433
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»