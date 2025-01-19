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  • «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 15:50
Манчестер Юнайтед
19.01.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Брайтон
23' Б. Фернандеш (П)
5' Я. Минте 60' К. Митома 76' Ж. Рюттер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
25
Диего Гомес
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-3-1-2-1
24
Онана
15
Йоро
5
Магуайр
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
2
Далот
20
Мэйну
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-2-2-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
2
Эступиньян
20
Балеба
26
Аяри
11
Минте
22
Митома
18
Уэлбек
9
Педро
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
20
Мэйну
17
Гарначо
17
Гарначо
20
Мэйну
3
Мазрауи
7
Антони
7
Антони
3
Мазрауи
11
Зиркзее
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
2
Эступиньян
48
Лэмпти
48
Лэмпти
2
Эступиньян
20
Балеба
25
Гомес
25
Гомес
20
Балеба
11
Минте
7
Мач
7
Мач
11
Минте
9
Педро
10
Энкисо
10
Энкисо
9
Педро
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
3
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
3
Количество передач
451
433
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Брайтон»

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Манчестер Юнайтед
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