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  • «Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 14:50
Сельта
19.01.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
74' У. Альварес
62' А. Беренгер 71' Д. Вивиан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
28
Пейо Каналес
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-3-3
13
Гуаита
18
Лаго
23
Домингес
5
Каррейра
20
Родригес
5
Сотело
19
Сведберг
8
Бельтран
7
Иглесиас
11
Дуран
10
Серви
4-2-3-1
1
Симон
2
Горосабель
3
Вивиан
5
Альварес
18
Бойро
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
9
Уильямс
10
Серви
30
Мингеса
30
Мингеса
10
Серви
20
Родригес
22
Манкильо
22
Манкильо
20
Родригес
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
9
Уильямс
17
Бершиче
17
Бершиче
9
Уильямс
10
Уильямс
18
де Маркос
18
де Маркос
10
Уильямс
46
Гомес
6
Весга
6
Весга
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
11
Гурусета
11
Гурусета
7
Беренгер
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Cesar Fernandez
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
28
Пейо Каналес
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
6
Офсайды
3
0
Количество передач
619
434
Сейвы
4
0
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Атлетик», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Атлетик»

«Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Сельта
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