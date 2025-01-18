Составы команд
Лион
Лион
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
26
Кумбеди
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
17
Верету
10
Бенрахма
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-1-3-2
16
Ресте
4
Крессуэлл
3
МакКензи
6
Канвот
17
Суасо
23
Кассерес
7
Абухляль
10
Генро
34
Гбоу
7
Кинг
15
Доннум
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Генро
8
Зайц
8
Зайц
10
Генро
7
Абухляль
80
Бабика
80
Бабика
7
Абухляль
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
Лион
Тулуза
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
28
Матис Сака
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
28
Матис Сака
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лион - Тулуза
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
568
336
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Тулузы», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»