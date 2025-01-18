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  • «Лион» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Лион» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 21:55
Лион
18.01.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Денис Генро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матис Сака
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
11
Ноа Эджума
ЦФ
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
26
Кумбеди
18
Матич
22
Мата
8
Толиссо
17
Верету
10
Бенрахма
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-1-3-2
16
Ресте
4
Крессуэлл
3
МакКензи
6
Канвот
17
Суасо
23
Кассерес
7
Абухляль
10
Генро
34
Гбоу
7
Кинг
15
Доннум
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Генро
8
Зайц
8
Зайц
10
Генро
7
Абухляль
80
Бабика
80
Бабика
7
Абухляль
7
Кинг
9
Магри
9
Магри
7
Кинг
Остались в запасе
Лион
Тулуза
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
28
Матис Сака
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
22
Рафик Мессали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
28
Матис Сака
ЦП
11
Ноа Эджума
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Лион - Тулуза
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
568
336
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Тулузы», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Тулуза»

«Лион» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Лион
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