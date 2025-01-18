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  • «Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

«Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

18 января 2025, 16:20
Штутгарт
18.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
2' А. Руо 17' Э. Демирович 45+5' Н. Вольтемаде (П) 80' Д. Ундав
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
8
Эрен Динкчи
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
3
Хендрикс
16
Каразор
2
Аль-Дахил
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
27
Вольтемаде
9
Демирович
18
Левелинг
4-3-2-1
21
Мюллер
17
Кюблер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
20
Доан
32
Грифо
20
Адаму
2
Аль-Дахил
24
Хабот
24
Хабот
2
Аль-Дахил
27
Вольтемаде
14
Кайтель
14
Кайтель
27
Вольтемаде
20
Мийо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
20
Мийо
18
Левелинг
10
Фюрих
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
3
Линхарт
28
Гинтер
32
Грифо
8
Динкчи
8
Динкчи
32
Грифо
34
Рехль
9
Хелер
9
Хелер
34
Рехль
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
5
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
8
12
Офсайды
2
2
Количество передач
514
404
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Фрайбурга», 18-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Фрайбург»

«Штутгарт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Штутгарт
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