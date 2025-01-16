16.01.2025, четверг, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
9 : 0
Завершен
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Фат
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Фата», 15-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января в 18:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»