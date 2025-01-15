15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-2-2
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
2
Аль-Дахил
6
Штиллер
4
Вагноман
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
27
Вольтемаде
26
Ундав
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
16
Клостерманн
22
Раум
48
Вермерен
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
2
Аль-Дахил
24
Руо
24
Руо
2
Аль-Дахил
10
Фюрих
14
Кайтель
14
Кайтель
10
Фюрих
26
Ундав
20
Мийо
20
Мийо
26
Ундав
7
Брун-Ларсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Брун-Ларсен
27
Вольтемаде
9
Демирович
9
Демирович
27
Вольтемаде
16
Клостерманн
3
Битшиабу
3
Битшиабу
16
Клостерманн
44
Кампль
2
Гертрейда
2
Гертрейда
44
Кампль
7
Симонс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Симонс
22
Раум
7
Нуса
7
Нуса
22
Раум
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
2
2
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
19
Офсайды
2
3
Количество передач
625
459
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «РБ Лейпцига», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»