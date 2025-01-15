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  • «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:20
Штутгарт
15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
50' Я. Брун-Ларсен 60' Н. Вольтемаде
10' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
3-3-2-2
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
2
Аль-Дахил
6
Штиллер
4
Вагноман
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
27
Вольтемаде
26
Ундав
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
16
Клостерманн
22
Раум
48
Вермерен
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
2
Аль-Дахил
24
Руо
24
Руо
2
Аль-Дахил
10
Фюрих
14
Кайтель
14
Кайтель
10
Фюрих
26
Ундав
20
Мийо
20
Мийо
26
Ундав
7
Брун-Ларсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Брун-Ларсен
27
Вольтемаде
9
Демирович
9
Демирович
27
Вольтемаде
16
Клостерманн
3
Битшиабу
3
Битшиабу
16
Клостерманн
44
Кампль
2
Гертрейда
2
Гертрейда
44
Кампль
7
Симонс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Симонс
22
Раум
7
Нуса
7
Нуса
22
Раум
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
23
Robert Ramsak
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
2
2
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
19
Офсайды
2
3
Количество передач
625
459
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «РБ Лейпцига», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»

«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Штутгарт
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