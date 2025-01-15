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  • «Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

15 января 2025, 21:20
Бавария
15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Хоффенхайм
7' Л. Сане 12' Р. Геррейру 26' Г. Кейн (П) 48' Л. Сане 66' С. Гнабри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
42
Давид Моква
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
15
Дайер
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
21
Коман
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-1-1-3
1
Бауманн
15
Жандре
25
Акпогума
34
Н'Соки
3
Чавес
18
Самассеку
18
Гайгер
34
Бишоф
10
Гложек
27
Крамарич
17
Ярдимчи
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
9
Кейн
7
Гнабри
7
Гнабри
9
Кейн
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
18
Самассеку
22
Прасс
22
Прасс
18
Самассеку
34
Бишоф
22
Бекер
22
Бекер
34
Бишоф
17
Ярдимчи
99
Орбан
99
Орбан
17
Ярдимчи
10
Гложек
9
Табакович
9
Табакович
10
Гложек
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
42
Давид Моква
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
42
Давид Моква
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
1
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
8
10
Офсайды
2
4
Количество передач
743
393
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.36
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хоффенхайма», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Хоффенхайм»

«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Бавария
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