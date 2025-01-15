15.01.2025, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
15
Дайер
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
21
Коман
10
Сане
9
Кейн
13
Мюллер
4-1-1-1-3
1
Бауманн
15
Жандре
25
Акпогума
34
Н'Соки
3
Чавес
18
Самассеку
18
Гайгер
34
Бишоф
10
Гложек
27
Крамарич
17
Ярдимчи
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
9
Кейн
7
Гнабри
7
Гнабри
9
Кейн
21
Коман
11
Тель
11
Тель
21
Коман
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
18
Самассеку
22
Прасс
22
Прасс
18
Самассеку
34
Бишоф
22
Бекер
22
Бекер
34
Бишоф
17
Ярдимчи
99
Орбан
99
Орбан
17
Ярдимчи
10
Гложек
9
Табакович
9
Табакович
10
Гложек
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
42
Давид Моква
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
42
Давид Моква
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
1
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
8
10
Офсайды
2
4
Количество передач
743
393
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.36
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хоффенхайма», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»