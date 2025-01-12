12.01.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-1-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
4
Орбан
16
Клостерманн
48
Вермерен
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Нуса
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
5
Юнг
32
Фридль
4
Штарк
8
Вайзер
17
Кен
14
Линен
6
Стаге
10
Шмид
17
Груль
33
Дукщ
16
Клостерманн
2
Гертрейда
2
Гертрейда
16
Клостерманн
22
Раум
17
Баку
17
Баку
22
Раум
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Симонс
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
32
Фридль
13
Велькович
13
Велькович
32
Фридль
17
Кен
12
Каборе
12
Каборе
17
Кен
6
Стаге
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Стаге
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вердер
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча РБ Лейпциг - Вердер
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
12
Офсайды
4
2
Количество передач
519
535
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Вердера», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»