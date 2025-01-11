11.01.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-2-1-2
1
Николас
26
Ульрих
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
16
Сандер
20
Райц
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
3-1-2-2-2
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Сане
13
Мюллер
9
Кейн
25
Хак
25
Нец
25
Нец
25
Хак
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
16
Сандер
70
Чванчара
70
Чванчара
16
Сандер
26
Ульрих
13
13
26
Ульрих
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия М - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Количество передач
326
654
Сейвы
9
0
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.39
3.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Баварии», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»