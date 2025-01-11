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  • «Боруссия» М – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Боруссия» М – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 19:20
Боруссия М
11.01.2025, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
68' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
20
Рокко Райц
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Николас
26
Ульрих
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
16
Сандер
20
Райц
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
3-1-2-2-2
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Сане
13
Мюллер
9
Кейн
25
Хак
25
Нец
25
Нец
25
Хак
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
16
Сандер
70
Чванчара
70
Чванчара
16
Сандер
26
Ульрих
13
13
26
Ульрих
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
Остались в запасе
Боруссия М
Бавария
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
15
Ноэль Асеко-Нкили
ОП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия М - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Количество передач
326
654
Сейвы
9
0
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.39
3.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Баварии», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Бавария»

«Боруссия» М – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия М
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