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Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Жирона»