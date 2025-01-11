Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 14:50
Алавес
11.01.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Жирона
90+1' Д. Солис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
(К) ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
21
Джастин Гарсия
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-3-1-2
25
Овоно
3
Санчес
24
Диарра
5
Абкар
14
Теналья
19
Хордан
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
19
Кике
77
Мартин
3-2-2-2-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Эррера
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
19
Хордан
6
Гевара
6
Гевара
19
Хордан
77
Мартин
17
Конечны
17
Конечны
77
Мартин
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
3
Санчес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
3
Санчес
23
Мартин
21
Ромеу
21
Ромеу
23
Мартин
17
Хиль
14
Солис
14
Солис
17
Хиль
3
Гутьеррес
7
Данжума
7
Данжума
3
Гутьеррес
6
ван де Бек
11
Цыганков
11
Цыганков
6
ван де Бек
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Алавес
Жирона
13
Адриан Родригес
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Алавес - Жирона
1
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
345
470
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Жирона»

«Алавес» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+