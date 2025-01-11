11.01.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
25
Овоно
3
Санчес
24
Диарра
5
Абкар
14
Теналья
19
Хордан
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
19
Кике
77
Мартин
3-2-2-2-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Эррера
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
19
Хордан
6
Гевара
6
Гевара
19
Хордан
77
Мартин
17
Конечны
17
Конечны
77
Мартин
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
3
Санчес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
3
Санчес
23
Мартин
21
Ромеу
21
Ромеу
23
Мартин
17
Хиль
14
Солис
14
Солис
17
Хиль
3
Гутьеррес
7
Данжума
7
Данжума
3
Гутьеррес
6
ван де Бек
11
Цыганков
11
Цыганков
6
ван де Бек
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
Остались в запасе
Алавес
Жирона
13
Адриан Родригес
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
21
Джастин Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Алавес - Жирона
1
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
1
Количество передач
345
470
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Жироны», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»