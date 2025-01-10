10.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
25
Карденас
29
Чаваррия
24
Лежен
2
Мумин
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
19
де Фрутос
23
Эмбарба
7
Палазон
10
Камельо
4-2-2-2
13
Гуаита
15
Старфельт
23
Домингес
30
Мингеса
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
19
Бамба
7
Иглесиас
10
Серви
7
Палазон
20
Баллиу
20
Баллиу
7
Палазон
19
де Фрутос
4
Диас
4
Диас
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
23
Эмбарба
11
Нтека
11
Нтека
23
Эмбарба
10
Камельо
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Камельо
8
Бельтран
5
Каррейра
5
Каррейра
8
Бельтран
10
Серви
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Серви
15
Старфельт
5
Сотело
5
Сотело
15
Старфельт
19
Бамба
23
Альварес
23
Альварес
19
Бамба
7
Гонсалес
11
Дуран
11
Дуран
7
Гонсалес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
9
Офсайды
1
0
Количество передач
439
431
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Сельты», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»