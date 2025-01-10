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  • «Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

10 января 2025, 21:50
Райо Вальекано
10.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
5' А. Эмбарба 63' Х. де Фрутос
26' Б. Иглесиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-2-3-1
25
Карденас
29
Чаваррия
24
Лежен
2
Мумин
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
19
де Фрутос
23
Эмбарба
7
Палазон
10
Камельо
4-2-2-2
13
Гуаита
15
Старфельт
23
Домингес
30
Мингеса
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
7
Гонсалес
19
Бамба
7
Иглесиас
10
Серви
7
Палазон
20
Баллиу
20
Баллиу
7
Палазон
19
де Фрутос
4
Диас
4
Диас
19
де Фрутос
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
23
Эмбарба
11
Нтека
11
Нтека
23
Эмбарба
10
Камельо
18
Гарсия
18
Гарсия
10
Камельо
8
Бельтран
5
Каррейра
5
Каррейра
8
Бельтран
10
Серви
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Серви
15
Старфельт
5
Сотело
5
Сотело
15
Старфельт
19
Бамба
23
Альварес
23
Альварес
19
Бамба
7
Гонсалес
11
Дуран
11
Дуран
7
Гонсалес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
9
Офсайды
1
0
Количество передач
439
431
Сейвы
6
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.63
2.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Сельты», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Сельта»

«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Райо Вальекано
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