Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 21:35
Верона
04.01.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Павел Давидович
(К) ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
87
Гиларди
27
Давидович
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
3-3-2-1-1
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
20
Лукка
6
Брадарич
24
Данильюк
24
Данильюк
6
Брадарич
10
Суслов
96
Маньяни
96
Маньяни
10
Суслов
20
Тенгстедт
21
Белахьян
21
Белахьян
20
Тенгстедт
4
Ловрич
29
Атта
29
Атта
4
Ловрич
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
4
Санчес
4
Санчес
8
Карлстрем
20
Лукка
17
17
20
Лукка
Остались в запасе
Верона
Удинезе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Верона - Удинезе
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
16
Офсайды
3
1
Количество передач
273
467
Сейвы
6
3
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Удинезе», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Удинезе»

«Верона» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Верона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+