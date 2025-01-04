Составы команд
Верона
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
42
Коппола
87
Гиларди
27
Давидович
8
Сердар
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
20
Тенгстедт
10
Суслов
3-3-2-1-1
90
Сава
31
Кристенсен
24
Бийол
28
Соле
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
11
Камара
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Товен
20
Лукка
6
Брадарич
24
Данильюк
24
Данильюк
6
Брадарич
10
Суслов
96
Маньяни
96
Маньяни
10
Суслов
20
Тенгстедт
21
Белахьян
21
Белахьян
20
Тенгстедт
4
Ловрич
29
Атта
29
Атта
4
Ловрич
22
Пайеро
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
22
Пайеро
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
4
Санчес
4
Санчес
8
Карлстрем
20
Лукка
17
17
20
Лукка
Остались в запасе
Верона
Удинезе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Верона - Удинезе
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
14
16
Офсайды
3
1
Количество передач
273
467
Сейвы
6
3
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Удинезе», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»