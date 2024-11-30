Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Алавес» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 17:05
Алавес
30.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
87' К. Висенте
67' О. Родригес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-3-1-2
1
Сивера
24
Диарра
5
Абкар
15
Моуриньо
14
Теналья
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
77
Мартин
19
Кике
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
18
Гуриди
19
Хордан
19
Хордан
18
Гуриди
14
Теналья
15
Ромеро
15
Ромеро
14
Теналья
77
Мартин
19
Стоичков
19
Стоичков
77
Мартин
8
Бланко
11
Мартинес
11
Мартинес
8
Бланко
9
Гарсия
23
Саэнс
23
Саэнс
9
Гарсия
19
Раба
14
Чикко
14
Чикко
19
Раба
19
Крус
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Крус
Остались в запасе
Алавес
Леганес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Алавес - Леганес
1
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
8
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
352
254
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Леганеса», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Леганес»

«Алавес» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+