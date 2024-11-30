30.11.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-1-2
1
Сивера
24
Диарра
5
Абкар
15
Моуриньо
14
Теналья
6
Гевара
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
77
Мартин
19
Кике
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
22
Настасич
15
Эрнандес
91
Нею
13
Тапиа
5
Брашанац
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
18
Гуриди
19
Хордан
19
Хордан
18
Гуриди
14
Теналья
15
Ромеро
15
Ромеро
14
Теналья
77
Мартин
19
Стоичков
19
Стоичков
77
Мартин
8
Бланко
11
Мартинес
11
Мартинес
8
Бланко
9
Гарсия
23
Саэнс
23
Саэнс
9
Гарсия
19
Раба
14
Чикко
14
Чикко
19
Раба
19
Крус
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
19
Крус
Остались в запасе
Алавес
Леганес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
28
Икер Бачильер
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Алавес - Леганес
1
4
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
8
Нарушения
15
15
Офсайды
1
2
Количество передач
352
254
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Леганеса», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»