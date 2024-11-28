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  • «Славия» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Славия» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Славия
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
7' Т. Хоры
35' Э. Джеко 85' Ю. Эн-Несири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
26
Ян Боржил
(К) ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
18
Иван Шранц
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Кински
3
Голеш
25
Диуф
4
Зима
26
Боржил
23
Дудера
19
Дорли
20
Зафейрис
17
Провод
23
Мичез
25
Хоры
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Акайдын
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
5
Юкшек
7
Фред
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
17
Провод
18
Шранц
18
Шранц
17
Провод
23
Мичез
31
Юрасек
31
Юрасек
23
Мичез
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
26
Боржил
11
Фила
11
Фила
26
Боржил
17
Шиманьски
4
Акчичек
4
Акчичек
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
10
Тадич
23
Тосун
23
Тосун
10
Тадич
Остались в запасе
Славия
Фенербахче
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Славия - Фенербахче
4
6
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
18
Офсайды
2
1
Количество передач
374
345
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия» против «Фенербахче», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия» – «Фенербахче»

«Славия» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Славия
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