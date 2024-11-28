28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Твенте
Твенте
3-2-3-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
2
Хилгерс
44
Регер
41
Бесселинк
14
Влап
14
Стейн
11
Ротс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
4-1-1-3-1
49
Морис
16
Берджесс
26
Сайкс
27
Садики
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
22
Нианг
16
Фусейни
25
Халаили
17
Буфал
29
Иванович
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
41
Бесселинк
5
Куйперс
5
Куйперс
41
Бесселинк
14
Стейн
47
Лтайеф
47
Лтайеф
14
Стейн
11
Ротс
10
Ламмерс
10
Ламмерс
11
Ротс
38
Брюнс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
38
Брюнс
22
Нианг
28
Мачида
28
Мачида
22
Нианг
17
Буфал
20
Расмуссен
20
Расмуссен
17
Буфал
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Твенте
Юнион СЖ
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Твенте - Юнион СЖ
2
5
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
523
413
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Юнион СЖ», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте» – «Юнион СЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»