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  • «Твенте» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

«Твенте» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

28 ноября 2024, 21:50
Твенте
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
11' М. Фусейни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
2
Хилгерс
44
Регер
41
Бесселинк
14
Влап
14
Стейн
11
Ротс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
4-1-1-3-1
49
Морис
16
Берджесс
26
Сайкс
27
Садики
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
22
Нианг
16
Фусейни
25
Халаили
17
Буфал
29
Иванович
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
41
Бесселинк
5
Куйперс
5
Куйперс
41
Бесселинк
14
Стейн
47
Лтайеф
47
Лтайеф
14
Стейн
11
Ротс
10
Ламмерс
10
Ламмерс
11
Ротс
38
Брюнс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
38
Брюнс
22
Нианг
28
Мачида
28
Мачида
22
Нианг
17
Буфал
20
Расмуссен
20
Расмуссен
17
Буфал
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Твенте
Юнион СЖ
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Твенте - Юнион СЖ
2
5
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
523
413
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Юнион СЖ», 5 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте»«Юнион СЖ»

«Твенте» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Юнион СЖ Твенте
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