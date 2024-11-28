БАТЭ
28.11.2024, четверг, 18:15
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
- : -
Не начался
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П1
1.6
Х
4
П2
4.9
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Сморгонь
Статистика матча БАТЭ - Сморгонь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Сморгони», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».