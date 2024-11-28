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    • БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

    БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

    БАТЭ
    28.11.2024, четверг, 18:15
    Беларусь. Высшая лига, 30 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.6
    Х
    4
    П2
    4.9
    Реклама, 18+
    Сморгонь
    Статистика матча БАТЭ - Сморгонь
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
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    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
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    Нарушения
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    Офсайды
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    Количество передач
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    Сейвы
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    Точность передач %
    0
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    Удары мимо ворот
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    Блокированные удары
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    Удары из пределов штрафной
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    Удары из-за пределов штрафной
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    xG (ожидаемые голы)
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    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Сморгони», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2024 в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Сморгонь»

    БАТЭ – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024

    Источник: «Бомбардир»

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