24.11.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-2-2
1
Николас
26
Ульрих
5
Фридрих
6
Итакура
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-1-2-1-2
22
Васили
2
Салиакас
4
Немет
6
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
19
Эггештайн
14
14
19
Эггештайн
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
9
Гилявоги
19
19
9
Гилявоги
Остались в запасе
Боруссия М
Санкт-Паули
1
Йонас Омлин
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия М - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
8
Офсайды
1
3
Количество передач
548
552
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия М» против «Санкт-Паули», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» – «Санкт-Паули»
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Источник: «Бомбардир»