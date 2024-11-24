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  • «Боруссия М» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Боруссия М» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 18:20
Боруссия М
24.11.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Паули
13' А. Плеа 44' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Николас
26
Ульрих
5
Фридрих
6
Итакура
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-1-2-1-2
22
Васили
2
Салиакас
4
Немет
6
Валь
29
Треу
11
Бухалфа
8
Смит
36
Ирвин
21
Афолаян
9
Гилявоги
19
Эггештайн
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
25
Хак
7
Штегер
7
Штегер
25
Хак
19
Эггештайн
14
14
19
Эггештайн
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
9
Гилявоги
19
19
9
Гилявоги
Остались в запасе
Боруссия М
Санкт-Паули
1
Йонас Омлин
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
36
Emil Staugaard
ЦЗ
22
Julien Yanda
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия М - Санкт-Паули
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
8
Офсайды
1
3
Количество передач
548
552
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия М» против «Санкт-Паули», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия М»«Санкт-Паули»

Боруссия М – Санкт-Паули матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Боруссия М
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