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Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия М» против «Санкт-Паули», 11-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.