Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Шахтер» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 17:50
Шахтер
23.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
6 : 0
Завершен
Ингулец
45+1' А. Бондаренко 47' Б. Франьич 50' Кевин 70' Эгиналдо 80' А. Зубков 82' Эгиналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
97
Денис Резепов
АП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
17
Тобиас
4
Франьич
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
10
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
3-3-1-3
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
11
Пятов
20
Волохатый
10
33
Мысык
99
59
29
Белоцерковец
10
Судаков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Судаков
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
10
Зубков
9
Швед
9
Швед
10
Зубков
2
4
4
2
59
97
Резепов
97
Резепов
59
10
19
19
10
Остались в запасе
Шахтер
Ингулец
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Шахтер - Ингулец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ингульца», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«ЛНЗ»

«Шахтер» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+