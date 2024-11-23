23.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-1-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
17
Тобиас
4
Франьич
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
10
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
3-3-1-3
12
Паламарчук
2
4
Виливальд
23
Шершень
11
Пятов
20
Волохатый
10
33
Мысык
99
59
29
Белоцерковец
10
Судаков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Судаков
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
10
Зубков
9
Швед
9
Швед
10
Зубков
2
4
4
2
59
97
Резепов
97
Резепов
59
10
19
19
10
Остались в запасе
Шахтер
Ингулец
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Шахтер - Ингулец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ингульца», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «ЛНЗ»
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Источник: «Бомбардир»