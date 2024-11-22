Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хетафе» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«Хетафе» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 21:50
Хетафе
22.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
70' А. Родригес 73' А. Ньом
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Сорья
12
Ньом
2
Джене
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3-3-2-2
1
Хейн
35
Ба
39
Озкаджар
15
Санчес
2
Роша
24
Юрич
2
Перес
23
Ануар
71
Перес
14
Силла
18
Моро
12
Ньом
22
Дуарте
22
Дуарте
12
Ньом
20
Сола
2
Иглесиас
2
Иглесиас
20
Сола
91
Йылдырым
30
Родригес
30
Родригес
91
Йылдырым
15
Санчес
10
Санчес
10
Санчес
15
Санчес
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
23
Ануар
9
Латаса
9
Латаса
23
Ануар
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
4
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
15
Офсайды
4
4
Количество передач
327
264
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
60
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Вальядолида», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Вальядолид»

«Хетафе» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Хетафе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+