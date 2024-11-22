22.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-2-1-1
13
Сорья
12
Ньом
2
Джене
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3-3-2-2
1
Хейн
35
Ба
39
Озкаджар
15
Санчес
2
Роша
24
Юрич
2
Перес
23
Ануар
71
Перес
14
Силла
18
Моро
12
Ньом
22
Дуарте
22
Дуарте
12
Ньом
20
Сола
2
Иглесиас
2
Иглесиас
20
Сола
91
Йылдырым
30
Родригес
30
Родригес
91
Йылдырым
15
Санчес
10
Санчес
10
Санчес
15
Санчес
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
23
Ануар
9
Латаса
9
Латаса
23
Ануар
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
4
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
15
Офсайды
4
4
Количество передач
327
264
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
60
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Вальядолида», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»