10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-2-2-2-1
1
Хаткевич
26
Керимжанов
4
Жумаханов
18
Степанов
8
Такулов
19
Наджарян
21
Жагоров
34
Новак
7
Стасевич
7
Тоиров
14
Сигневич
4-3-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
6
Юлдошев
33
Станоев
77
Зария
55
Громыко
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
34
Новак
6
Барбоза
6
Барбоза
34
Новак
8
Такулов
10
Джуматов
10
Джуматов
8
Такулов
7
Тоиров
11
Каямба
11
Каямба
7
Тоиров
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
Остались в запасе
Атырау
Кайрат
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Атырау - Кайрат
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайрата», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»