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  • «Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 10:50
Атырау
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
59' Г. Зария (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Кайрат
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хаткевич
26
Керимжанов
4
Жумаханов
18
Степанов
8
Такулов
19
Наджарян
21
Жагоров
34
Новак
7
Стасевич
7
Тоиров
14
Сигневич
4-3-3
1
Ульянов
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
6
Юлдошев
33
Станоев
77
Зария
55
Громыко
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
34
Новак
6
Барбоза
6
Барбоза
34
Новак
8
Такулов
10
Джуматов
10
Джуматов
8
Такулов
7
Тоиров
11
Каямба
11
Каямба
7
Тоиров
77
Зария
18
Швырев
18
Швырев
77
Зария
Остались в запасе
Атырау
Кайрат
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
Остались в запасе
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Олжас Байбек
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Атырау - Кайрат
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайрата», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Кайрат»

«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Атырау
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