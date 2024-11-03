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  • «Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 19:20
Севилья
03.11.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
34' Т. Кубо 68' М. Оярсабаль (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Пеке Фернандес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
41
I. Dominguez
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-2-1
25
Фернандес
17
Педроса
23
Маркао
4
Салас
22
Кармона
8
Гудель
24
Санчес
6
Локонга
17
Идумбо Мусамбо
11
Лукебакио
16
Ромеро
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
10
Мендес
10
Оярсабаль
23
Маркао
97
Соу
97
Соу
23
Маркао
6
Локонга
10
Фернандес
10
Фернандес
6
Локонга
16
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Ромеро
24
Санчес
41
41
24
Санчес
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
17
Гомес
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
17
Гомес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
6
17
Офсайды
1
2
Количество передач
497
413
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реал Сосьедад», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал Сосьедад»

«Севилья» – «Реал Сосьедад» смотреть онлайн 3 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Севилья
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