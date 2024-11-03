03.11.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-3-2-1
25
Фернандес
17
Педроса
23
Маркао
4
Салас
22
Кармона
8
Гудель
24
Санчес
6
Локонга
17
Идумбо Мусамбо
11
Лукебакио
16
Ромеро
3-2-2-3
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
17
Гомес
36
Субименди
24
Сучич
14
Кубо
10
Мендес
10
Оярсабаль
23
Маркао
97
Соу
97
Соу
23
Маркао
6
Локонга
10
Фернандес
10
Фернандес
6
Локонга
16
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Ромеро
24
Санчес
41
41
24
Санчес
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
10
Мендес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
10
Мендес
17
Гомес
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
17
Гомес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
6
17
Офсайды
1
2
Количество передач
497
413
Сейвы
1
0
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реал Сосьедад», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»