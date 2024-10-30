Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Астана» – «Атырау: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

«Астана» – «Атырау: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

30 октября 2024, 15:50
Астана
30.10.2024, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Атырау
66' Б. Калайца 85' Н. Грипши (П) 90+12' Б. Калайца (П)
25' И. Стасевич 90+7' О. Керимжанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
34
Якоб Новак
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
3-3-2-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
2
Адамбаев
55
Нойок
19
Наджарян
34
Новак
11
Каямба
7
Стасевич
14
Сигневич
7
Грипши
22
Марочкин
22
Марочкин
7
Грипши
28
Камара
4
Быстров
4
Быстров
28
Камара
11
Вороговский
24
Осеи
24
Осеи
11
Вороговский
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
55
Нойок
10
Джуматов
10
Джуматов
55
Нойок
2
Адамбаев
21
Жагоров
21
Жагоров
2
Адамбаев
18
Степанов
7
Тоиров
7
Тоиров
18
Степанов
11
Каямба
9
Адиль
9
Адиль
11
Каямба
Остались в запасе
Астана
Атырау
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Астана - Атырау
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Атырау», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Атырау»

«Астана» – «Атырау: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Астана
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+