30.10.2024, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
3-3-2-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
2
Адамбаев
55
Нойок
19
Наджарян
34
Новак
11
Каямба
7
Стасевич
14
Сигневич
7
Грипши
22
Марочкин
22
Марочкин
7
Грипши
28
Камара
4
Быстров
4
Быстров
28
Камара
11
Вороговский
24
Осеи
24
Осеи
11
Вороговский
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
55
Нойок
10
Джуматов
10
Джуматов
55
Нойок
2
Адамбаев
21
Жагоров
21
Жагоров
2
Адамбаев
18
Степанов
7
Тоиров
7
Тоиров
18
Степанов
11
Каямба
9
Адиль
9
Адиль
11
Каямба
Остались в запасе
Астана
Атырау
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Астана - Атырау
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Атырау», 17-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»