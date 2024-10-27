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  • «Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 21:50
Реал Сосьедад
27.10.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
23' Л. Торро 34' А. Будимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
17
Гомес
19
Субельдия
21
Агер
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Мендес
9
Оскарссон
3-3-2-1-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
22
Бойомо
7
Пенья
6
Торро
3
Крус
7
Монкайола
10
Орос
15
Сарагоса
17
Будимир
2
Арамбуру
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Арамбуру
24
Сучич
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
24
Сучич
9
Оскарссон
14
Кубо
14
Кубо
9
Оскарссон
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
15
Сарагоса
22
Видаль
22
Видаль
15
Сарагоса
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Пенья
23
Бретонес
23
Бретонес
7
Пенья
3
Крус
16
Гомес
16
Гомес
3
Крус
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
3
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
14
4
Нарушения
7
14
Офсайды
5
0
Количество передач
581
201
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
63
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Осасуна»

«Реал Сосьедад» – «Осасуна» смотреть онлайн 27 октября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Реал Сосьедад
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