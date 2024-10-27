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  • «Динамо» Киев – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Динамо» Киев – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 17:50
Динамо К
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
87' А. Караваев
48' А. Бондаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
22
Кабаев
45
Брагару
19
Ванат
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
18
Андриевский
39
Герреро
39
Герреро
18
Андриевский
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
10
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Зубков
7
Эгиналдо
4
Франьич
4
Франьич
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Динамо К - Шахтер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Шахтера», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Шахтер»

«Динамо» Киев – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Динамо К
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