27.10.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
22
Кабаев
45
Брагару
19
Ванат
4-1-3-2
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
8
Крыськив
10
Зубков
10
Судаков
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Бондаренко
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
18
Андриевский
39
Герреро
39
Герреро
18
Андриевский
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
10
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Зубков
7
Эгиналдо
4
Франьич
4
Франьич
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Динамо К - Шахтер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Шахтера», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Шахтер»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»