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  • «Удинезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Удинезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

25 октября 2024, 18:20
Удинезе
25.10.2024, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
38' Л. Лукка 78' К. Дэвис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
3-3-2-2
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
95
Туре
11
Камара
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
3-2-4-1
1
Скуффет
27
Ацци
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
3
Ауджелло
45
Макумбу
8
Адопо
70
Гаэтано
18
Марин
91
Пикколи
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
17
Джаннетти
17
Джаннетти
27
Кабаселе
22
Пайеро
6
Саррага
6
Саррага
22
Пайеро
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
20
Лукка
17
17
20
Лукка
18
Марин
18
Прати
18
Прати
18
Марин
70
Гаэтано
14
Дейола
14
Дейола
70
Гаэтано
3
Ауджелло
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Ауджелло
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
8
Адопо
11
Лувумбо
11
Лувумбо
8
Адопо
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
24
Джузеппе Киоччи
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Удинезе - Кальяри
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
531
293
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Кальяри», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Кальяри»

«Удинезе» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Удинезе
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