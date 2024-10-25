Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Кальяри», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Кальяри»