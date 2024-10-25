25.10.2024, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 9 тур
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-2
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
95
Туре
11
Камара
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
3-2-4-1
1
Скуффет
27
Ацци
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
3
Ауджелло
45
Макумбу
8
Адопо
70
Гаэтано
18
Марин
91
Пикколи
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
27
Кабаселе
17
Джаннетти
17
Джаннетти
27
Кабаселе
22
Пайеро
6
Саррага
6
Саррага
22
Пайеро
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
20
Лукка
17
17
20
Лукка
18
Марин
18
Прати
18
Прати
18
Марин
70
Гаэтано
14
Дейола
14
Дейола
70
Гаэтано
3
Ауджелло
20
Цортеа
20
Цортеа
3
Ауджелло
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
8
Адопо
11
Лувумбо
11
Лувумбо
8
Адопо
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
24
Джузеппе Киоччи
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Удинезе - Кальяри
2
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
531
293
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Кальяри», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»