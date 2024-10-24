24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Твенте
Твенте
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
28
ван Рой
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
10
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
3-1-3-2-2
35
Мандас
77
Марушич
2
Жиго
26
Романьоли
6
Ровелла
15
Весино
16
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
17
Чауна
7
ван Берген
22
Тытонь
22
Тытонь
7
ван Берген
10
Ламмерс
5
Куйперс
5
Куйперс
10
Ламмерс
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
5
Салах-Эддин
47
Лтайеф
47
Лтайеф
5
Салах-Эддин
17
Чауна
34
Хила
34
Хила
17
Чауна
2
Жиго
4
Патрик
4
Патрик
2
Жиго
22
Диа
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Диа
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Твенте
Лацио
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Твенте - Лацио
4
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
6
Офсайды
1
4
Количество передач
296
608
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Лацио», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»