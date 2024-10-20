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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 18:50
Торпедо-БелАЗ
20.10.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
66' М. Скавыш 70' А. Ковалев 85' А. Бутаревич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
19
Руцкий
27
Нечаев
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
17
Ковалев
15
Скавыш
4-1-1-2-2
16
Козакевич
33
Рахманов
2
Муссинга
15
Касараб
23
Лях
7
Свирепа
62
Гордейчук
15
Орешкевич
42
Бурак
11
Барковский
22
Черняк
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
15
Скавыш
10
Лаптев
10
Лаптев
15
Скавыш
7
Свирепа
87
87
7
Свирепа
42
Бурак
23
Олехнович
23
Олехнович
42
Бурак
15
Касараб
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Касараб
22
Черняк
2
Тве
2
Тве
22
Черняк
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Динамо-Брест», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Брест»

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Торпедо-БелАЗ
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