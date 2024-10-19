19.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
16
Франкес
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
7
Данжума
23
Мартин
28
Миовски
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
21
Агер
19
Субельдия
17
Гомес
24
Сучич
36
Субименди
10
Мендес
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
6
ван де Бек
26
Мисехуи
26
Мисехуи
6
ван де Бек
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
7
Барренечеа
16
Лопес
16
Лопес
7
Барренечеа
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
9
Оскарссон
14
Кубо
14
Кубо
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
23
Бекер
23
Бекер
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Жирона
Реал Сосьедад
42
Lucas García
ВР
42
Lucas García
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
30
Enric Garcia
ЦП
30
Enric Garcia
ЦП
37
Raúl Martínez
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
10
Min-su Kim
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
42
Lucas García
ВР
42
Lucas García
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
30
Enric Garcia
ЦП
30
Enric Garcia
ЦП
37
Raúl Martínez
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
10
Min-su Kim
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Жирона - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
428
498
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реал Сосьедада», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»