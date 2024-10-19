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  • «Жирона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Жирона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 18:20
Жирона
19.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
44' М. Оярсабаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Иван Мартин
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Жирона
42
Lucas García
ВР
42
Lucas García
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
30
Enric Garcia
ЦП
30
Enric Garcia
ЦП
37
Raúl Martínez
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
10
Min-su Kim
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
16
Франкес
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
7
Данжума
23
Мартин
28
Миовски
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
21
Агер
19
Субельдия
17
Гомес
24
Сучич
36
Субименди
10
Мендес
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
6
ван де Бек
26
Мисехуи
26
Мисехуи
6
ван де Бек
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
7
Барренечеа
16
Лопес
16
Лопес
7
Барренечеа
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
9
Оскарссон
14
Кубо
14
Кубо
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
23
Бекер
23
Бекер
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Жирона
Реал Сосьедад
42
Lucas García
ВР
42
Lucas García
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
30
Enric Garcia
ЦП
30
Enric Garcia
ЦП
37
Raúl Martínez
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
10
Min-su Kim
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
42
Lucas García
ВР
42
Lucas García
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
30
Enric Garcia
ЦП
30
Enric Garcia
ЦП
37
Raúl Martínez
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
10
Min-su Kim
ЦФ
29
Min-su Kim
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Жирона - Реал Сосьедад
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
428
498
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реал Сосьедада», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Реал Сосьедад»

«Жирона» – «Реал Сосьедад» смотреть онлайн 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Жирона
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