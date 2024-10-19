19.10.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Украина. Премьер-лига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-2-1-2-2
1
Федоривский
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
5
Приймак
17
Черненко
7
Близниченко
11
Грисьо
13
Мединский
9
Тарануха
3-3-2-1-1
1
Бущан
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
18
Тымчик
6
Бражко
44
Дубинчак
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
19
Ванат
44
Витенчук
5
Курко
5
Курко
44
Витенчук
95
Стасюк
14
Чернов
14
Чернов
95
Стасюк
17
Черненко
10
Слободян
10
Слободян
17
Черненко
9
Тарануха
97
97
9
Тарануха
20
Караваев
40
Биловар
40
Биловар
20
Караваев
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Оболонь
Динамо К
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Оболонь - Динамо К
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Динамо» К, 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»