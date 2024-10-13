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  • «Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

«Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

13 октября 2024, 15:50
Чайка
13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
21
Павел Горелов
ОП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Штепа
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
61
Ужгин
45
Кармаев
2
Пелих
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
80
Арбузов
7
Хохлачев
3-4-2-1
76
Купцов
22
Гюрджан
19
Тананеев
18
Мельников
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
13
Почивалин
11
Абдуллаев
11
Апеков
10
Караев
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
2
Пелих
11
Николаев
11
Николаев
2
Пелих
80
Арбузов
19
Руденко
19
Руденко
80
Арбузов
11
Апеков
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Апеков
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «КАМАЗа», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«КАМАЗ»

«Чайка» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Чайка
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