Составы команд
Чайка
Чайка
3-2-2-2-1
1
Штепа
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
61
Ужгин
45
Кармаев
2
Пелих
7
Маляров
10
Бамматгереев
13
Янов
80
Арбузов
7
Хохлачев
3-4-2-1
76
Купцов
22
Гюрджан
19
Тананеев
18
Мельников
4
Абрамов
6
Козлов
21
Горелов
13
Почивалин
11
Абдуллаев
11
Апеков
10
Караев
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
2
Пелих
11
Николаев
11
Николаев
2
Пелих
80
Арбузов
19
Руденко
19
Руденко
80
Арбузов
11
Апеков
11
Стародуб
11
Стародуб
11
Апеков
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
Остались в запасе
Чайка
КАМАЗ
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Чайка - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «КАМАЗа», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»